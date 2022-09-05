Lara Öntürk, Türkiye'de ilk Kendin Yap Danışmanlığı Konseptinde Bir Showroom Açmaya Hazırlanıyor

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Öntürk, "Kendin Yap projelerimi daha fazla insanla buluşturmak istediğim için bir showroom açmanın doğru bir karar olacağını fark ettim. Bu showroom Türkiye'de ilk Kendin Yap danışmanlığı konseptinde bir showroom olacak." ifadelerinde bulundu.

"Kendin Yap Danışmanlığı ile İnsanlara Bu Konuda Destek Oluyorum"

Kendin Yap projelerine devam ederken bir yandan da Kendin Yap danışmanlığında bulunan Lara Öntürk, yeni açacağı showroom hakkında da açıklama yaptı: "Kendin Yap danışmanlığını oldukça fazla önemsiyorum. Çünkü bu alanda çalışmalarda bulunmak isteyen pek çok insan var. Kendilerini Kendin Yap alanında geliştirmek isteyen insanlara destek olmak, nasıl bir sistem oluşturmaları gerektiğini anlatmak, gerçekleştirecekleri projelerde başarı elde etmelerine destek olmak anlamına geliyor. Bu nedenle daha çok insana bu alanda destek vermeye çalışıyorum. Çalışmalarına devam ettiğim showroom da bu anlamda bir ilk olacak. Kendin Yap alanında açacağım showroom, aynı zamanda Kendin Yap danışmanlığını da içerecek. Showroom için titiz bir şekilde çalışmalarda bulunduğumuzu ve güçlü bir ekip ile çalıştığımızı söyleyebilirim."

Her İnsanın İçinde Açığa Çıkarılması Gereken Bir Potansiyel Var

Her insanın farklı alanlarda başarı elde edebilmelerine olanak tanıyan potansiyeli bulunduğunu belirten Lara Öntürk, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Bazı insanların herhangi bir konuda ben yapamam, uğraşmaya bile değmez dediğini duyuyorum. Deneseler başarabilecekler fakat denemek istemiyorlar. İnsanlarda başarısızlık korkusu var. Bugün başarısız olursun ama sürekli denersen yarın başarılı olma ihtimalin çok yüksek. Her alanda bu durum böyle, Kendin Yap için de aynı durumun geçerli olduğunu söyleyebilirim. Özgün ve yaratıcı çalışmaları zorunlu kılan Kendin Yap projelerinde de yılmadan, pes etmeden çalışmalara devam etmelisiniz. Doğru yönlendirme sayesinde istenilen çalışmaları gerçekleştirmek mümkün. Ben de Kendin Yap danışmanlığı ile insanların içindeki potansiyeli açığa çıkarmak ve bu alanda çalışmalarda bulunabilmelerini sağlamak istiyorum. Kendin Yap danışmanlığı ile temel hedefim bu. Destek verdiğim insanların başarılı çalışmalar içinde olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor."