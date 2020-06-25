Lara Plajı'nda tedbirli deniz keyfi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Lara Plajı Sosyal Tesisleri, normalleşme süreci ve kontrollü yeni sosyal hayata uygun olarak yaz sezonunda misafirlerini ağırlıyor.



Antalya'nın dünyaca ünlü Lara Plajı'nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden EKDAĞ'ın işlettiği Lara Plajı Sosyal Tesisleri, Covid-19 tedbirlerine uygun olarak misafirlerine deniz keyfi sunuyor. Sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı tatilcilerin buluşma adresi olan EKDAĞ Lara Plajı Sosyal Tesisleri, yeni normalleşme döneminde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlendi. Şezlonglardan, yürüyüş yollarına, restorandan soyunma kabinleri ve tuvaletlere kadar yüksek seviyede tutulan tedbirler sayesinde tesiste tatilciler huzurlu ve güvenli bir ortamda denizin keyfini çıkartıyor.



Tedbirler kapsamında vatandaşlar tesise maskeli giriş yapıyor, gelen herkesin ateşi ölçülüyor, el dezenfektanı sıkılıyor. Giriş ve çıkış yolları halkın birbiriyle karşılaşmaması ve mesafeyi koruması için ayrı tutulurken, şezlonglar arası mesafe de korunuyor. Tuvaletlerde fotoselli musluklar ve temassız sabunluklar, sahil kısmında da çoklu duş ünitelerinin yerine tekli duş üniteleri hizmet veriyor. Şezlonglar gün içinde görevliler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilirken, bir misafir ayrıldıktan sonra dezenfekte edildiğine dair uyarı işareti konuluyor.



Misafirlerin ve çalışanların temasını en az seviyeye indirmek için restoran bölümündeki menüler kaldırılırken, siparişler telefonlara yüklenen uygulamayla veriliyor. Uygulama sayesinde restorana gelen misafirler masalarda bulunan QR kodları okutarak siparişlerini verebiliyorlar. Sosyal Tesis içerisindeki restoran, fastfood yiyeceklerden, pide ve ızgaraya kadar zengin bir menü ile hizmet veriyor.



Engelli bireylere özel alan



Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Lara Plajı Sosyal Tesisleri, engelli bireylerin daha rahat hareket edebilmeleri için plaj kısmındaki alanlarını genişletti. Engelli bireyler için özel şezlonglar konuldu. Doğabilecek tehlikelere karşı cankurtaran ekibi de plajda hazır bulunuyor. Ayrıca Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Denetleme Komisyonu tarafından EKDAĞ Lara Plajı Sosyal Tesisleri'nde Mavi Bayrak denetimi de gerçekleşti. - ANTALYA