Lara Trump'ın, Hükümetin Kapatılmasına İlişkin Açıklamaları Tartışma Başlattı
27 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın eşi Lara Trump'ın, hükümetin kapatılmasının çalışanlar için yalnızca "Biraz acı" olduğunu söylemesi tartışmalara yol açtı.
ABD
Başkanı Donald Trump
'ın oğlu Eric Trump'ın eşi Lara Trump'ın, hükümetin kapatılmasının çalışanlar için yalnızca "Biraz acı" olduğunu söylemesi tartışmalara yol açtı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric'in eşi Lara Trump, katıldığı bir televizyon programında, hükümetin kapanmasının uzun vadede iyi bir şey olduğuna inandığını söyleyerek, biraz acı olduğunu açıklaması bazı çevreleri kızdırdı. Lara Trump, "Bunun sizin için haksızlık olduğunu anlıyoruz. Bu biraz acı verici, ancak ülkemizin geleceği, çocukları, torunları ve yeni nesiller için çok iyi olacak. Zor olduğunu biliyorum, ödenecek faturalar olduğunu biliyorum, icralık olanlar var, ödenecek kiralar var, ancak başkan burada iyi bir çözüm bulmaya çalışıyor ve gerçek şu ki kapanma çok uzun süre devam edecek. Lütfen güçlü durun, feda ettiğiniz her şeyi takdir ediyoruz, arkanızdayız ve elimizden gelen her şeyi yapacağız, başkanın bunu çözmek için elinden geleni yaptığını biliyorum "ifadelerini kullandı.
Lara Trump'ın bu açıklamaları ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Yaklaşık 1 aydır kapalı olan hükümet nedeniyle ücret almayan çalışanlara karşı Lara Trump'ın duyarsız olduğunu düşünenler sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:40 Kaynak: İHA
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