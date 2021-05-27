Larin'den 20 milyon euro gelecek! Beşiktaş, rüya takım kurmaya hazırlanıyor

Beşiktaş'ta 45 maçta 23 gol ve 6 asistlik performans sergileyip çifte kupanın ana mimarlarından olan Cyle Larin, transfer piyasasına da damga vurdu. Ara transfer döneminde Premier Lig'den 15 milyon euroluk teklifler gelmesine rağmen Sergen Yalçın'ın talebiyle Kanadalı futbolcuyu takımda tutan yönetim, bu sezon ondan önemli derecede gelir bekliyor.

TERCİHİ ÖNEMSENECEK

İngiltere Premier Lig'den halen birçok kulübün takibinde olan başarılı forvetin verdiği katkılardan ötürü onun da tercihlerine saygı gösterilecek. Larin'den 20 milyon euro bekleyen yönetim, 5-6 milyon euroyu aşmayacak şekilde Ghezzal'ı bitirip, eksik bölgeleri tamamlamak istiyor.