Larin ve Mirin beklemede - Son Dakika

Larin ve Mirin beklemede

Beşiktaş'tan sezon başında kiralık olarak gönderilen Cyle Larin ve Isimat Mirin, siyah-beyazlı kulübe dönmek için gün sayıyor.

Beşiktaş'tan sezon başında kiralık olarak gönderilen Cyle Larin ve Isimat Mirin, siyah-beyazlı kulübe dönmek için gün sayıyor. Fransa Ligue 1 ve Belçika Ligi'nin sona ermesiyle birlikte 2 futbolcu, Süper Lig'in bitmesini beklemeye başladı.

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Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak gönderdiği isimlerden Kanadalı golcü Cyle Larin ve Fransız savunmacı Isimat Mirin, siyah-beyazlı ekibe dönmek için gün sayıyor. Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'a kiralık olarak giden ve bu sezon takımıyla 16 maça çıkıp 1 gol atan Mirin, Fransa Ligue 1'in sona erdirilmesiyle birlikte Türkiye'ye dönmek için beklemeye geçti. Toulouse bu sezon Fransa'da ligde son sırada yer alırken, korona virüs sonrasında ligin sona erdirilmesiyle birlikte küme düşmüş, ancak mahkeme kararıyla ligde kalmıştı. Yeni sezonda Isimat Mirin'i kadroda düşünmeyen Beşiktaş, bu futbolcuyu satış listesine koymayı düşünüyor.

KARTAL, LARİN İÇİN BEKLEMEDE

Sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e transfer olan ve iyi bir performans göstererek 35 resmi maçta 10 gol, 5 asistle oynayan Cyle Larin'in 2,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Belçika temsilcisinin bu opsiyonu kullanmak istemesi durumunda Larin'i satmayı planlayan Beşiktaş, aksi bir durumda ise gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Larin'in transferinin gerçekleşmemesi halinde bu oyuncuyla ilgili olarak Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporunu bekleyecek olan siyah-beyazlı idareciler, golcü futbolcuyla ilgili kararını, bu rapor doğrultusunda verecek.

(İHA)

Toulouse, Beşiktaş, Belçika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:32 Kaynak: İHA

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