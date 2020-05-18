Larissa Gacamer kimdir nereli kaç yaşında? İşte, oynadığı diziler ve Survivor kariyeri

Larissa Gacamer, sosyal medya gündeminde yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılan isimler arasında yer almaya başladı.



Brezilyalı manken eşi Larissa Gacemer, 1988 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğmuştur. Eski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Larissa Gacamer, 17 yaşında modellik kariyerine başladı. Türkiye'ye gelmesinden önce Brezilya'da 4 yıl tiyatro eğitimi aldı.



Görev aldığı reklam kampanyaları sebebiyle ABD, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir çok ülkede çalışmalarda bulundu.



2011 yılında İzmir'e bir reklam kampanyasıyla çalışmaya giden Larissa Gacemer bir İstanbul defilesinde eski basketbolcu eşi Burak Gacemer ile tanışmıştır, tanışıklıkları; Brezilya döndükten sonra da internet üzerinden görüntülü konuşmaya devam eden ikili, Larissa'nın sonra da İstanbul'a gelerek Mayıs 2011'de evlenmeleriyle son buldu.



Larissa Gacamer O Hayat Benim ve Krem isimli dizilerde boy göstermiştir. Görümce isimli filmde ise yabancı bir kadın rolünde bulunmuştur. 2013 yılında ise Survivor'da boy gösterdi.