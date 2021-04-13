LARİSSA, EVLERİN DUVARLARI ARASINA, HALILARIN ALTINA KONULAN UYUŞTURUCULARI BULDU - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda narkotik dedektör köpek Larissa ile yapılan aramalarda evin duvarına, halıların altı ve çöplere gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpek Larissa'nın da kullanıldığı operasyonda, iki evin duvarları arasındaki tuğlalar içine konulmuş, halıların altına gizlenmiş, çöplere bırakılmış ve çorapların içine konulmuş 102 gram eroin, 260 gram fişeklenmiş bonzai, hassas terazi, uyuşturucu fişeklenmesinde kullanılan tokalar, eldivenler ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1030 lira ele geçirdi. Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan Ç.Z. ve G.T. ile ilgili soruşturma sürüyor.