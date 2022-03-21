'Larissa' otomobildeki uyuşturucuyu buldu, sürücü tutuklandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Larissa' ile yapılan aramada, 1 kilo metamfetamin,1 ruhsatsız tabanca ile 10 bin TL ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü H.S. tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Baykallar Işıklı Kavşak'ta bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Larissa' ile arama yapıldı. Larissa'nın otomobilin sağ ön koltuğuna tepki vermesi üzerine polis, detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede, 1 kilo metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 bin TL ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü H.S. gözaltına alındı. H.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.