'Larissa' otomobildeki uyuşturucuyu buldu, sürücü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

'Larissa' otomobildeki uyuşturucuyu buldu, sürücü tutuklandı

21.03.2022 13:15
'Larissa' otomobildeki uyuşturucuyu buldu, sürücü tutuklandı

TEKİRDAĞ'da narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Larissa' ile yapılan aramada, 1 kilo metamfetamin,1 ruhsatsız tabanca ile 10 bin TL ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü H.S. tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Larissa' ile yapılan aramada, 1 kilo metamfetamin,1 ruhsatsız tabanca ile 10 bin TL ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü H.S. tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Baykallar Işıklı Kavşak'ta bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Larissa' ile arama yapıldı. Larissa'nın otomobilin sağ ön koltuğuna tepki vermesi üzerine polis, detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede, 1 kilo metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 bin TL ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü H.S. gözaltına alındı. H.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


'Larissa' otomobildeki uyuşturucuyu buldu, sürücü tutuklandı
'Larissa' otomobildeki uyuşturucuyu buldu, sürücü tutuklandı
'Larissa' otomobildeki uyuşturucuyu buldu, sürücü tutuklandı
YORUMLAR
500

Ruhsatsız Silah, Metamfetamin, Türk Lirası, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Larissa' otomobildeki uyuşturucuyu buldu, sürücü tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:25 Çocuk, topu almak için havuza yöneldi; o esnada köpeğin yaptığına inanamayacaksınız
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:22:22. #1.11#
SON DAKİKA: 'Larissa' otomobildeki uyuşturucuyu buldu, sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement