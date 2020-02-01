Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyecek - Son Dakika Spor

Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyecek

6 saat önce

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyeceğini açıkladı.

Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyecek, System.String[]

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyeceğini açıkladı.


Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Türkiye'yi seçti. Başarılı basketbolcu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, A Milli Erkek Basketbol Takımı için er dökeceğini söyledi. Larkin, "Türkiye Milli Takımı'na katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim; bu ülke için, terimin son damlasına kadar mücadele edip, sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Anadolu Efes, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erdoğan'ın imzasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy atandı
Son Dakika: Shane Larkin, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacağını açıkladı Antalyaspor, sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı Dortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 21:28:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]