Larkin ve de Colo, ING All-Star 2020'de - Son Dakika
Son Dakika Spor Larkin ve de Colo, ING All-Star 2020'de - Son Dakika Spor

Larkin ve de Colo, ING All-Star 2020'de

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020'nin ilk iki oyuncusu belli oldu.

Larkin ve de Colo, ING All-Star 2020'de, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All- Star 2020'nin ilk iki oyuncusu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo yer alacak.

Organizasyon Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:08 Kaynak: AA
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