Son Dakika › Spor › Larkin ve Nando de Colo, All-Star 2020'de yer alacak! - Son Dakika Spor
Larkin ve Nando de Colo, All-Star 2020'de yer alacak!
6 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo yer alacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:03
Son Dakika Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti!