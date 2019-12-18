Larkin ve Nando de Colo, All-Star 2020'de yer alacak! - Son Dakika
Son Dakika Spor Larkin ve Nando de Colo, All-Star 2020'de yer alacak! - Son Dakika Spor

Larkin ve Nando de Colo, All-Star 2020'de yer alacak!

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo yer alacak.

Larkin ve Nando de Colo, All-Star 2020'de yer alacak!, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, Anadolu Efes'ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko'dan Nando de Colo yer alacak.


Organizasyon Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.


Anadolu Efes, basketbol, Türkiye, Beko, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:03 
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