Larry King: ABD'li ünlü TV sunucusu 87 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Larry King: ABD'li ünlü TV sunucusu 87 yaşında hayatını kaybetti

23.01.2021 18:02
Larry King: ABD'li ünlü TV sunucusu 87 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

Televizyon tarihinin en başarılı sunucuları arasında gösterilen ABD'li gazeteci Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Televizyon tarihinin en başarılı sunucuları arasında gösterilen ABD'li Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti.

King'in ölümünü TV yapım şirketi Ora Media duyurdu. Oğlu Chance King de babasının ölüm haberini doğruladı.

Ora tarafından yapılan açıklamada ölüm nedeni belirtilmedi. Ancak King'in 2 Ocak'ta yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Los Angeles'ta bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

50 binden fazla röportaj yaptı

1985 yılında CNN ekranlarına çıkan ünlü sunucu, "Larry King Live" isimli programı ile 25 yıldan uzun süre seyircisiyle buluştu.

1933 yılında New York'ta Avrupalı Yahudi bir göçmen ailede doğan King, kariyerinin başlarında Zeiger yerine King soyadını kullandı. Kısa süre içerisinde de soyadını King olarak resmiyette de değiştirdi.

60 yılı aşmış kariyerinde politikacılar, sporcular ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 50 binden fazla röportaj yapan King, bir kez Emmy, biri TV ve biri de radyo olmak üzere iki kez Peabody ve on kez de Cable ACE ödülü kazandı.

King; Frank Sinatra, Bill Clinton, Beatles, Jerry Seinfeld, Tammy Fay Messner, Lady Gaga ve Vladimir Putin gibi isimlerle röportaj yaptı.





'Karşısındakini sömürmeyen birisi'

2014 yılında The Young Turks programının sunucu Cenk Uygur ile yaptığı röportajda, "Ben konuklarımla zıtlaşmak için burada değilim. İyi sorular soruyorum, cevapları dinliyorum, takip ediyorum" sözleriyle kendisini anlattı.

Çok fazla röportaj vermemesiyle bilinen aktör Marlon Brando da King'in konuştuğu isimler arasındaydı. Brando 1994 yılında verdiği röportajın sebebini, King'in karşısındaki insanı sömürmemesi olarak gösterdi.

Tüm parlak kariyerine rağmen pek çok defa at yarışında kaybettiği paralar dahil birçok sebeple maddi zorluklar yaşadı.





İflas etti, hakkında dava açıldı

1960'ta ilk kez iflas etti. 1971'de eski bir iş ortağını 5 bin dolar tutarında dolandırdığı iddiasıyla suçlandı. Suçlamalar 1972 yılında düşse de itibarını kaybettiği için bir süre iş bulamadı.

Serbest yazarlık ve radyo işleri yaptı. Louisiana'da bir yarış pistinde halkla ilişkiler işi yaptı.

352 bin dolar borçla 1978'de ikinci kez iflas ilan etti. Aynı yıl Mutual Radyo'da Larry King Show'a başladı.





Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Bu iş onu asıl şöhrete kavuşturacak CNN'deki "Larry King Live" programına ulaştırdı. Bu programın prömiyerini 3 Haziran 1985'te gerçekleştirdi.

1982 yılında USA Today gazetesinde köşe yazarlığına başladı.

2010'da CNN'deki kariyerini sonlandırdığında, "Larry King Live" aynı zaman diliminde aynı sunucu ile devam eden en uzun soluklu gösteri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Ancak King'in bu emekliliği bir hayli kısa sürdü. 2 yılın ardından web tabanlı Ora TV'de "Larry King Now" isimli yeni bir gösteriye başladı.

Ertesi yıl, King'in ev sahipliği yaptığı başka bir program olan "Politicking" Rus televizyon kanalı RT'de yayımlandı.





'Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü gece bir şeyler yapmak istedim'

King 2013 yılında yaptığı bir konuşmada, "Artık bırakbilirim diye düşündüm. Bu kolay olabilirdi. Ama Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü gece ayağa kalkıp bir şeyler yapmak istedim" ifadelerini kullandı.

Yaptığı bir röportajda eski ABD Başkanı Richard Nixon'a, "Watergate'ten geçerken kendinizi tuhaf hissediyor musunuz?" diye; diğer bir ABD Başkanı Ronald Reagan'a ise, "Bir şeyi hatırlamamak sizin için sinir bozucu mu?"diye sorular sordu.

"Bir röportajda insanları öne çıkarma yeteneğim olduğunu fark ettim" diyerek röportaj yapmayo neden sevdiğini anlattı.

Şovmen Eddie Fisher'ın eski eşi Terry Richard, 2017 yılında King'i tacizle suçladı. King, İngiliz Daily Mail gazetesinde yayımlanan bu iddiaları reddetti.





7 kişiyle evlendi

King yıllar içinde birçok kez kalp krizi geçirdi. 1987'de sigarayı bırakmasına yol açan büyük bir baypas ameliyatı oldu.

Bu ameliyat daha sonrasında sigortası olmayan kişiler için tıbbi tedaviyi finanse etmeye yardımcı olan Larry King Kalp Vakfı'nın kurulmasına sebep oldu.

1997 yılında geçireceği bir ameliyat öncesinde yedinci karısı Shawn Southwick (King) ile evlenen King'in bu evliliği de 22 yıl sürdü. Southwick ile 2019 yılında boşandı.

2020 yılında 65 yaşındaki oğlu Andy kalp krizinden; 51 yaşındaki kızı Chaia da akciğer kanserinden hayatını kaybetti.

Larry King: ABD'li ünlü TV sunucusu 87 yaşında hayatını kaybetti
Larry King: ABD'li ünlü TV sunucusu 87 yaşında hayatını kaybetti
Larry King: ABD'li ünlü TV sunucusu 87 yaşında hayatını kaybetti
Larry King: ABD'li ünlü TV sunucusu 87 yaşında hayatını kaybetti
Larry King: ABD'li ünlü TV sunucusu 87 yaşında hayatını kaybetti
Larry King: ABD'li ünlü TV sunucusu 87 yaşında hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Larry King: ABD'li ünlü TV sunucusu 87 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

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