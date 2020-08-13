Larry Kudlow: ABD ekonomisi doğru yönde gelişiyor

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi (National Economic Council - NEC) Direktörü Larry Kudlow, ülke ekonomisinin, "göründüğü kadarıyla doğru yönde" geliştiğini söyledi.

ABD işsizlik maaş başvuruları verisinin açıklanmasının ardından CNBC'nin sorularını yanıtlayan Kudlow, verilerin Covid-19 pandemisi nedeniyle ekonominin kapatılması sürecinden sonra işsizlik maaş başvurularının ilk kez bir milyonun altına inmesinin "çok iyi" olduğunu vurguladı.