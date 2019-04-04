Son Dakika Haberleri: Larry Kudlow: Çinli Yetkililer ABD'nin Fikri Mülkiyet Endişelerini Anlayışla Karşıladı

Larry Kudlow: Çinli Yetkililer ABD'nin Fikri Mülkiyet Endişelerini Anlayışla Karşıladı

27 dakika önce

– Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çinli yetkililerin ABD'nin IP hırsızlığı, teknoloji transferi ve bilgisayar korsanlığı konusundaki endişelerini "anlayışla karşıladığını" açıkladı.

Larry Kudlow: Çinli Yetkililer ABD'nin Fikri Mülkiyet Endişelerini Anlayışla Karşıladı, System.String[]
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çinli yetkililerin   ABD'nin IP hırsızlığı, teknoloji transferi ve bilgisayar korsanlığı konusundaki endişelerini "anlayışla karşıladığını" açıkladı.

Kudlow katıldığı bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar ilk kez bir konuda haklı olduğumuzu kabul ettiler. Bunun da müzakerelerin iyi ilerlemesine yol açtığını düşünüyorum" dedi.

Kudlow, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD Başkanı Doanld Trump'la görüştüğü G20 Zirvesi'nde ABD tarafını dinlemeye açık olduğunu belirtirken, "Jinping asla 'Hayır biz böyle bir şey yapmadık' demedi, o her zaman bizi dinlemeye açıktı. ve bunun iyi bir gelişmeye yol açtığını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:02 Kaynak: DHA

Ekonomi, Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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