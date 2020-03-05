Larva, uçkun ve kışlak ile mücadele başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Larva, uçkun ve kışlak ile mücadele başladı - Son Dakika

Larva, uçkun ve kışlak ile mücadele başladı

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için larva, uçkun ve kışlak ile mücadele çalışmalarına başladı.

Larva, uçkun ve kışlak ile mücadele başladı, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için larva, uçkun ve kışlak ile mücadele çalışmalarına başladı.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in de katılarak incelemelerde bulunup, bilgi aldığı çalışmada larva, uçkun ve kışlak ile mücadele için izlenecek yollar planlandı.


"Bugün itibariyle çalışmalara başladık"


Vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için hazırlıklara başlandığını belirten Başkan Yüksel, "Ekiplerimiz, ekipmanlarımız hazır. Bugün itibariyle çalışmalara başladık. Sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelerin vatandaşlarımıza verdiği rahatsızlığı en aza indirmek üzere ilaçlama çalışmalarımız kış aylarına kadar devam edecek" dedi.


Tüm mahallelerde ilaçlama çalışması yapılacak


Ekipmanların da hazır hale getirildiği çalışma kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, belediye sorumluluk alanındaki tüm mahallelerde durgun su birikintileri, dereler, kanallar, inşaat suları, foseptikler, rögarlar ve mazgallar gibi larva, uçkun ve kışlak benzeri zararlı sinek ve böceklerin yuvalanabileceği alanlarda ilaçlama çalışmaları yapacak. - TEKİRDAĞ

Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:33 Kaynak: İHA
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