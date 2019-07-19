Son Dakika Haberleri: Larvalar temizlendi
Son Dakika Güncel Haber

Larvalar temizlendi

1 saat önce

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sivrisinekle mücadeleye etkin yöntemler kullanarak devam ediyor.

Larvalar temizlendi, System.String[]

Sıcak havalar bastırmadan önce Mart ayı itibariyle sinek oluşumuna neden olan larva popülasyonuna müdahale etmeye başlayan ekipler, ilçe genelinde larva yatağı olarak tespit edilen bölgelerde ilaçlama ve temizlik çalışmalarını belirli periyotlarla sürdürüyor.

LARVASİT UYGULAMASI YAPILIYOR

Halkımızın sağlığını ve huzurunu korumak için tüm imkanlarını seferber eden Gölbaşı Belediyesi ekipleri; son olarak, besicilik yapılan mahallelerdeki çeşme ayakları ve bataklık bölgelerine 8x8 amfibik araç ile larvasit uygulaması yaparak, sivrisinek oluşumunun önüne geçiyor.

UÇKUN MÜCADELESİNE DEVAM

İnsanların yanı sıra besi amaçlı yetiştirilen hayvanların da sağlığını koruyarak, oluşabilecek salgın hastalıkların önüne geçmeyi amaçlayan ekipler, her gün kent merkezindeki kamusal alanlar ile cadde ve sokaklarda, sabah ve akşam uçkun mücadelesine de devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:53 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Oyuncu Hakan Meriçliler ve Ali Erkazan arasındaki hakaret davasında karar HDP'den, Erbil saldırganın HDP'li vekilin ağabeyi çıkmasına ilişkin açıklama Düzce'deki selde kaybolan bir kişinin cesedi denizde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 15:06:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Larvalar temizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]