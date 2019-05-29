Son Dakika Haberleri: Las mejores Luka Asistencias Modric Con El Real Madrid
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Las mejores Luka Asistencias Modric Con El Real Madrid

41 dakika önce

Real Madrid'de hiçbir delici ve modern modist yok. El centrocampista blanco encabeza la los 13 the madridistas que han dado pases de gol. Bu sayfa şu ana kadar bir sonraki bölüm: Vinicius Jr. ve Benzema, con 7. Şirket ile iletişime geçiniz. Odriozola ve Bale (6), Marcelo, Kroos ve Asensio (5), Lucas Vázquez (4), Regulaón ve Carvajal (2), Isco y Brahim (1). Además de ser el máximo asistente madridista esta temporada, Modric ha batido su mejor kaydı. Kampanyalar ve kampanyalar, genel müdürlük 35 sayfa: 5 (2012/13), 6 (2013/14), 3 (2014/15), 3 (2015/16), 3 (2016/17), 7 (2017/18) y 8 (2018/19).

Real Madrid'de hiçbir delici ve modern modist yok. El centrocampista blanco encabeza la los 13 the madridistas que han dado pases de gol. Bu sayfa şu ana kadar bir sonraki bölüm: Vinicius Jr. ve Benzema, con 7. Şirket ile iletişime geçiniz. Odriozola ve Bale (6), Marcelo, Kroos ve Asensio (5), Lucas Vázquez (4), Regulaón ve Carvajal (2), Isco y Brahim (1). Además de ser el máximo asistente madridista esta temporada, Modric ha batido su mejor kaydı. Kampanyalar ve kampanyalar, genel müdürlük 35 sayfa: 5 (2012/13), 6 (2013/14), 3 (2014/15), 3 (2015/16), 3 (2016/17), 7 (2017/18) y 8 (2018/19).
Las mejores Luka Asistencias Modric Con El Real Madrid
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 
Isco, Real Madrid, Luka Modric, Spor
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