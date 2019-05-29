Las mejores Luka Asistencias Modric Con El Real Madrid
41 dakika önce
Real Madrid'de hiçbir delici ve modern modist yok. El centrocampista blanco encabeza la los 13 the madridistas que han dado pases de gol. Bu sayfa şu ana kadar bir sonraki bölüm: Vinicius Jr. ve Benzema, con 7. Şirket ile iletişime geçiniz. Odriozola ve Bale (6), Marcelo, Kroos ve Asensio (5), Lucas Vázquez (4), Regulaón ve Carvajal (2), Isco y Brahim (1). Además de ser el máximo asistente madridista esta temporada, Modric ha batido su mejor kaydı. Kampanyalar ve kampanyalar, genel müdürlük 35 sayfa: 5 (2012/13), 6 (2013/14), 3 (2014/15), 3 (2015/16), 3 (2016/17), 7 (2017/18) y 8 (2018/19).
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06
Real Madrid'de hiçbir delici ve modern modist yok. El centrocampista blanco encabeza la los 13 the madridistas que han dado pases de gol. Bu sayfa şu ana kadar bir sonraki bölüm: Vinicius Jr. ve Benzema, con 7. Şirket ile iletişime geçiniz. Odriozola ve Bale (6), Marcelo, Kroos ve Asensio (5), Lucas Vázquez (4), Regulaón ve Carvajal (2), Isco y Brahim (1). Además de ser el máximo asistente madridista esta temporada, Modric ha batido su mejor kaydı. Kampanyalar ve kampanyalar, genel müdürlük 35 sayfa: 5 (2012/13), 6 (2013/14), 3 (2014/15), 3 (2015/16), 3 (2016/17), 7 (2017/18) y 8 (2018/19).
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