'Las Tesis' protestosuna Ankara'da polis engeli - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Las Tesis' protestosuna Ankara'da polis engeli - Son Dakika Dünya

'Las Tesis' protestosuna Ankara'da polis engeli

6 saat önce

'Las Tesis' protestosuna Ankara'da polis engeli. Ankara Kadın Platformu'nun Kızılay Güvenpark'ta gerçekleştirmek istediği protestoya polis müdahale ettiView on euronews.

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'Las Tesis' protestosuna Ankara'da polis engeli. Ankara Kadın Platformu'nun Kızılay Güvenpark'ta gerçekleştirmek istediği protestoya polis müdahale ettiView on euronews

'Las Tesis' protestosuna Ankara'da polis engeli

Kızılay, Ankara, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:36 
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