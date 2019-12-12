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'Las Tesis' protestosuna Ankara'da polis engeli
6 saat önce
'Las Tesis' protestosuna Ankara'da polis engeli. Ankara Kadın Platformu'nun Kızılay Güvenpark'ta gerçekleştirmek istediği protestoya polis müdahale ettiView on euronews.
'Las Tesis' protestosuna Ankara'da polis engeli. Ankara Kadın Platformu'nun Kızılay Güvenpark'ta gerçekleştirmek istediği protestoya polis müdahale ettiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:36
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