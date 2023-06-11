Las Vegas'ta UFO İddiaları: Gökyüzündeki Işık ve İnsan Olmayan Varlıklar - Son Dakika
Üye Girişi

Las Vegas'ta UFO İddiaları: Gökyüzündeki Işık ve İnsan Olmayan Varlıklar

11.06.2023 22:28

Las Vegas'ta bir ailenin evlerinin arka bahçesine düşen araç iddiasıyla başlayan olay, gökyüzündeki bir ışık hüzmesi ve insan olmayan varlıkların görüldüğü iddialarıyla devam etti. Sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler ise ortalığı karıştırdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde 30 Nisan'da gerçekleşen olayda bir aile, polis ekiplerini arayarak evlerinin arka bahçelerine bir aracın düştüğünü iddia etti. Aynı dakikalarda bir Las Vegas polisinin vücut kamerasına gökyüzündeki bir ışık hüzmesi yansıdı. Bu ışık iddialara göre Utah ve Kaliforniya'dan bile gözüktü.

"EN AZ 2 BUÇUK METRE, KOCAMAN GÖZLERİ VAR"

Gökyüzündeki ışık görüntülerinden 39 dakika sonra 911'i arayan bir adam, gökten düşen parlak bir nesne gördüğünü ve sonra da arka bahçelerinde en az 2.5 metrelik, kocaman gözleri olan ve kesinlikle insan olmayan varlıklar gördüklerini söyledi.

ABD'de bir ailenin arka bahçesinde çekildiği iddia edilen 'uzaylı' görüntüsü ortalığı karıştırdı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Söz konusu haberle ilişkili olarak sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüler ortalığı karıştırdı. Yeni görüntülerde ise "uzaylı" olduğu iddia edilen bir "yaratığın" bahçe çitleri önünde ne yapacağını kestiremez bir halde hareket ettiği gözlemleniyor. Bazı kullanıcılar, görüntülerin filmlerde kullanılan CGI teknolojisiyle oluşturulmuş olabileceğini öne sürdü.

ABD'de bir ailenin arka bahçesinde çekildiği iddia edilen 'uzaylı' görüntüsü ortalığı karıştırdı
YORUMLAR
500

Las Vegas, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Las Vegas'ta UFO İddiaları: Gökyüzündeki Işık ve İnsan Olmayan Varlıklar - Son Dakika


Son Dakika
22:23 Las Vegas'ta UFO İddiaları: Gökyüzündeki Işık ve İnsan Olmayan Varlıklar
22:18 ABD'de bir ailenin arka bahçesinde çekildiği iddia edilen "uzaylı" görüntüsü ortalığı karıştırdı
21:47 Oyundan alınınca çok sinirlendi! Caner Erkin'den olay hareket
21:43 Deliye döndü! Türkiye Kupası'nda eski Fenerli Caner'den olay hareket
21:35 Bingöl'ün Karlıova ilçe Belediye Başkan Yardımcısı saldırıya uğradı
21:33 Bingöl'de Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl bıçaklı saldırıya uğradı
21:17 Fenerbahçe Yeni Sezon Formasıyla Sahaya Çıktı
21:16 İzmir'de gol perdesi açıldı! Arda'dan mükemmel asist
21:12 Fenerbahçe, finale yeni formasıyla çıktı! Siftah Arda Güler'den
21:12 50'inci saniyede öne geçtiler! Hatayı affetmeyen Arda Güler'den harika asist
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2023 22:34:43. #1.11#
SON DAKİKA: Las Vegas'ta UFO İddiaları: Gökyüzündeki Işık ve İnsan Olmayan Varlıklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement