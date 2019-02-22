Las Vegas'tan Arnavutluk'a Kadar Haftanın 'No Comment'leri

Arnavutluk'taki erken seçim gösterilerinden Las Vegas'ta kar yağışına kadar haftanın "yorum yok" dedirten 'no comment'lerini sizler için derledik.

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi :

Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın

Yeşim Salkım, 6 Yıl Sonra Barışan Demet Akalın ve Alişan'a Sitem Etti: Beşi Bir Yerdeye Onur ve Gurur Gitti