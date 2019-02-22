Las Vegas'tan Arnavutluk'a Kadar Haftanın 'No Comment'leri
2 dakika önce
Arnavutluk'taki erken seçim gösterilerinden Las Vegas'ta kar yağışına kadar haftanın "yorum yok" dedirten 'no comment'lerini sizler için derledik.
Arnavutluk'taki erken seçim gösterilerinden Las Vegas'ta kar yağışına kadar haftanın "yorum yok" dedirten 'no comment'lerini sizler için derledik.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:13
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