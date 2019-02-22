Son Dakika Haberleri: Las Vegas'tan Arnavutluk'a Kadar Haftanın 'No Comment'leri

Las Vegas'tan Arnavutluk'a Kadar Haftanın 'No Comment'leri

2 dakika önce

Arnavutluk'taki erken seçim gösterilerinden Las Vegas'ta kar yağışına kadar haftanın "yorum yok" dedirten 'no comment'lerini sizler için derledik.

Las Vegas'tan Arnavutluk'a Kadar Haftanın 'No Comment'leri, System.String[]
Arnavutluk'taki erken seçim gösterilerinden Las Vegas'ta kar yağışına kadar haftanın "yorum yok" dedirten 'no comment'lerini sizler için derledik.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:13 

Dünya
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