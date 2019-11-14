LASDER, ekimde 23 bin ton ömrünü tamamlamış lastiği geri kazandırdı

Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER), kurulduğu 2007 yılından bugüne kadar tüm zamanların toplama miktarında bir rekora imza atarak ekim ayı içerisinde 23 bin ton ömrünü tamamlamış lastiği (ÖTL) geri kazandırmayı başardı.

LASDER'den yapılan açıklamada, ÖTL'lerin toplatılması, taşıtılması ve uygun yöntemlerle geri kazandırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak projeler yürüten ve bakanlıkça ÖTL konusunda tek "yetkilendirilmiş kuruluş" olan LASDER'in, çevre ve ÖTL mevzuatına uygun şekilde ÖTL'leri toplatmak ve geri kazandırmak amacıyla çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Yasal mevzuat gereği 1,6 mm diş derinliğinin altına düşen ÖTL'leri granül, piroliz ve ek yakıt olarak geri dönüştürülmesini sağlayıp sürdürülebilir çevreye katkı sağlayan LASDER, hem tedarikte bulunduğu sanayicileri mutlu etmekte hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASDER Genel Sekreteri Erdal Kurt, LASDER'in özverili çalışmaları sonucu ekim ayı içerisinde rekor bir rakam olan 23 bin ton ömrünü tamamlamış lastiği geri kazandırdıklarını belirterek, bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üyeleri için belirlediği 2019 yılı ÖTL geri kazanım kotasını yüzde 100 olarak gerçekleştirerek sıfır atık projesine tam katkı sağlayacaklarını kaydetti.