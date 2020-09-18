Laser Radial Avrupa Şampiyonası'na milli yelkenci Ecem Güzel katılacak

Olimpik Milli Yelkenci Ecem Güzel, Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenecek Laser Radial Avrupa Şampiyonası'na katılacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Laser Radial Avrupa Şampiyonası'nda Galatasaray Yelken Kulübü sporcularından Ecem Güzel, antrenör Kemal Muslubaş gözetiminde mücadele verecek.
Gdansk kentinde 26 Eylül'de başlayacak şampiyona 14 Ekim'de sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:21 - Kaynak: AA
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