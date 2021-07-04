Laser Radial Genç Avrupa Şampiyonası sona erdi

Laser Radial Genç Avrupa Şampiyonası Hırvatistan'ın Kastela şehrinde düzenlendi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 ülkeden 220 yelkencinin mücadele ettiği şampiyonanın erkekler kategorisinde milli sporcu Umut Eyriparmak 34., Derin Baytur 37., Kemal Ege Özgün 116., Meriç Erdağlı 119., Mithat Metehan Mete 127., Ömer Yankı Kuğu 137. ve Deniz Dadağlıoğlu 175.sırada yer aldı.

22 ülkeden 75 yelkencinin yarıştığı kadınlar kategorisinde ise Deniz Yücel 39., Zülal Alev Erkan ise 46. oldu.