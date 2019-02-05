Son Dakika Haberleri: Laseral, kalıp onarımında son teknolojiyle yerli çözüm sunuyor

Laseral, kalıp onarımında son teknolojiyle yerli çözüm sunuyor

1 saat önce

Laseral Endüstriyel Lazer Sistemleri Genel Müdürü Birhan Ufku Güzel, yerli üretim ATAK mobil fiber lazer kaynak sisteminin kalıp onarımında yüksek verimlilik sağlamak için özel olarak tasarlandığını söyledi.

Laseral, kalıp onarımında son teknolojiyle yerli çözüm sunuyor, System.String[]
Laseral Endüstriyel Lazer Sistemleri Genel Müdürü Birhan Ufku Güzel, yerli üretim ATAK mobil fiber lazer kaynak sisteminin kalıp onarımında yüksek verimlilik sağlamak için özel olarak tasarlandığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:20 

Ekonomi
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