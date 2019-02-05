Laseral, kalıp onarımında son teknolojiyle yerli çözüm sunuyor
1 saat önce
Laseral Endüstriyel Lazer Sistemleri Genel Müdürü Birhan Ufku Güzel, yerli üretim ATAK mobil fiber lazer kaynak sisteminin kalıp onarımında yüksek verimlilik sağlamak için özel olarak tasarlandığını söyledi.
Laseral Endüstriyel Lazer Sistemleri Genel Müdürü Birhan Ufku Güzel, yerli üretim ATAK mobil fiber lazer kaynak sisteminin kalıp onarımında yüksek verimlilik sağlamak için özel olarak tasarlandığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:20
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