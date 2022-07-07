LASİD, bayram tatili öncesi araç lastik bakımlarının yaptırılmasını öneriyor

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Hava basıncı ve balans ayarlarını kontrol ettirin. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, yıpranma varsa önlemini alın. Lastiğiniz araç üreticisinin önerdiği model, tip ve ebatta, mevsimine uygun lastik olmalıdır." ifadelerini kulandı.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak araç sürücülerine bazı önerilerde bulundu.

Lastiklerin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini uzun yol öncesi mutlaka yetkili servislere yaptırılmasını öneren Kurt, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürlerin mutlaka uzmanları tarafından incelenmesi gerektiğini, uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılmasının da güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar olduğunu aktardı.

Bayram tatillerinde kara yollarında artan trafik yoğunluğu ve yaşanabilen kazalara dikkati çeken Kurt, şunları kaydetti:

"Hepimiz aynı yolu kullanıyoruz, hiçbir araca özel yol yok. Ortak trafikte hepimizin sorumlulukları var. Bu sadece ortak güvenliğimiz için değil, aynı zamanda siz sürücülerin araçlarından daha iyi bir performans alması, daha konforlu bir sürüş yapması için de gereklidir. Lastiklerin bakım ve kontrolü, size sadece güvenli bir sürüş değil, aynı zamanda yakıt tasarrufu da sağlar. Aracınız için en doğru lastiği bu bakım ve kontrol uyarılarını da dikkate alarak kullanırsanız lastiğiniz size çok daha güvenli, daha konforlu ve daha ekonomik bir sürüş performansı sunar. Lastik sizi hem yola hem hayata bağlar. Aracınızın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğin yola bastığı alandır. O da neredeyse el avucunuz kadardır.

Bu alanı doğru kullanmazsanız hayatınızı, araçtaki sevdiklerinizin hayatını, trafikteki başka araçları ve onların hayatlarını da tehlikeye atmış olursunuz. Bunu asla aklımızdan çıkartmadan önlemlerimizi almalıyız. Seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerinizin gözden geçirilmesini sağlayın. Hava basıncı ve balans ayarlarını kontrol ettirin. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, yıpranma varsa önlemini alın. Lastiğiniz araç üreticisinin önerdiği model, tip ve ebatta, mevsimine uygun lastik olmalıdır. Güvenli sürüş için mevsime ve aracınıza en uygun ve en doğru lastiği seçmeli, onu da doğru şekilde kullanmalısınız."

Lastiklerin bakım ve kontrolü için yapılması gerekenler ise şöyle:

"Lastiğinizin diş derinliğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Diş derinliğinin yasal sınır olan 1.6 mm'den daha düşük olmaması gerekir. Lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler mutlaka uzmanları tarafından incelenmelidir. Lastiklerinizin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesini sağlamalısınız. Doğru jant ölçüsü lastik üreticisinin belirttiği ebatlarda olmalıdır. Lastiklerinizin uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol etmeli ve lastiğinize aracınızın kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı/bastırmalısınız. Lastiklerinizin balans ayarlarını yetkili servislerde yaptırmalısınız. Lastiklerinizi aracınıza monte ettirirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak tam ve sağlıklı bir şekilde taktırmalı ve sıkılığı kontrol ettirmelisiniz. Aracınız için en uygun lastik ebadı, tip, model, özellik ve uygun lastik basıncı araç üreticiniz tarafından belirlenmiştir. Bu bilgiler, aracınızın kullanım kılavuzunda mevcuttur."