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LASİD'den güvenli ve akıcı trafik için "kış lastiği" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

LASİD'den güvenli ve akıcı trafik için "kış lastiği" uyarısı Açıklaması

29.11.2021 14:37
LASİD'den güvenli ve akıcı trafik için "kış lastiği" uyarısı Açıklaması

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Kış lastikleri artı 7 derece altındaki sıcaklıklarda yola tutunma özelliğini koruyarak trafiğin akıcı ve güvenle akmasına katkı sağlar.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Kış lastikleri artı 7 derece altındaki sıcaklıklarda yola tutunma özelliğini koruyarak trafiğin akıcı ve güvenle akmasına katkı sağlar. Kış lastiği kar lastiği değildir, kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin. 1 Aralık'tan önce kış lastiğine geçin." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla, 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılması zorunlu hale geliyor.

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, araç sahiplerine kış lastikleri değişimini son ana bırakmamalarını tavsiye etti.

Kış aylarında araç kullanımının zor ve risk taşıdığını belirten Kurt, "Kış lastikleri artı 7 derece altındaki sıcaklıklarda yola tutunma özelliğini koruyarak trafiğin akıcı ve güvenle akmasına katkı sağlar. Kış lastiği kar lastiği değildir, kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin. 1 Aralık'tan önce kış lastiğine geçin." ifadelerini kullandı.

"Zorunlu olmasa da binek araç sahiplerine de kış lastiği taktırmalarını öneriyoruz"

Zorunluluk kapsamında olmasalar da LASİD olarak binek araç sahiplerine de kış lastiği taktırmalarını önerdiklerini aktaran Kurt, "1 Aralık yaklaşıyor, kış lastiği değişimlerinin son güne bırakılmamasında fayda var. Değişen iklim koşulları, dört mevsimi aynı anda yaşamamıza sebep olabiliyor. İstanbul'da kar yağmaması kış lastiğine karşı duyarlılığımızı azaltmasın. İstanbul Türkiye değil, Türkiye de İstanbul değil. Kar yağmasını beklemeden kış koşullarının gerektirdiği önlemi almalı, kış lastiğini kullanmalıyız." açıklamasında bulundu.

"Yaygın kullanımı akıcı ve güvenli trafiğe katkı sağlar"

Erdal Kurt, kış lastiğinin artı 7 derece altındaki hava koşullarına uygun olarak tasarlandığını bildiren, kış koşullarında karlı ve buzlu yola özel olarak hazırlanan lastiklerin, özel sırt karışımı ve desen tasarımı sayesinde daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlayarak kazaları önemli ölçüde azalttığını dile getirdi.

Kış lastiğinin kış koşullarında trafikteki tüm araçların güvenini sağlayacağını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Kış lastiğinin trafiğe çıkan araçlarda yaygın kullanımı, kış aylarında tehlikeli ve çekilmeyecek hale gelen trafik çilesini de büyük ölçüde azaltacak ve trafiğin daha güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlayacaktır. Uygulamanın başlamasına kısa süre kaldı, sürücüler kış lastiği hazırlıklarını tamamlamalılar. Lastik, bir araçta bizi hayata bağlayan en önemli parçalardan biridir. Doğru olmayan lastik seçimi ve kullanımı trafik kazalarına yol açabilir. Doğru lastik araca ve mevsime uygun lastiktir. Doğru lastik güvenli sürüşün baş şartlarından biridir."

Kış lastiği alırken, saklarken dikkat

LASİD'den aktarılan bilgilere göre, kış lastiklerinin, otomobilin 4 pozisyonunda birden kullanılması gerekiyor. Araçta sadece 2 lastiğin kış lastiği olması, ani frenleme ve viraj alma gibi manevralar sırasında aracın kontrolünü zorlaştırıyor.

Kış lastiklerini yaz lastiklerinden ayırt edebilmek için yapısal farklılıklarının yanı sıra yanaklarındaki markalamaya dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca kış lastiklerinin, kullanılmadıkları dönemlerde uygun koşullarda saklanması öneriliyor. Tekrar araç altına takıldıklarında performans kayıpları yaşanmaması için ideal şartlarda (kuru, serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak) muhafaza edilmesi gerekiyor.

Öte yandan, araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek.

LASİD'den güvenli ve akıcı trafik için kış lastiği uyarısı Açıklaması

Erdal Kurt, İstanbul, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LASİD'den güvenli ve akıcı trafik için 'kış lastiği' uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: LASİD'den güvenli ve akıcı trafik için "kış lastiği" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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