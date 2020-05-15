LASK Linz toplu antrenman yaparak corona virüs önlemlerini ihlal etti - Son Dakika

LASK Linz toplu antrenman yaparak corona virüs önlemlerini ihlal etti

Corona virüs nedeniyle askıya alınan Avusturya Bundesliga'nın 2 Haziran'da yeniden başlaması planlanırken ülkede ilginç bir olay yaşandı.

LASK Linz toplu antrenman yaparak corona virüs önlemlerini ihlal etti, System.String[]

Corona virüs nedeniyle askıya alınan Avusturya Bundesliga'nın 2 Haziran'da yeniden başlaması planlanırken ülkede ilginç bir olay yaşandı.


22 haftası geride kalan ligde en yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan LASK Linz, ligde bulunan diğer 11 kulüp tarafından antrenman kurallarını ihlal etmekle suçlandı.


Avusturya'da alınan karara göre, corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla takımların sosyal mesafe kuralına ve alınan tedbirlere uyarak küçük gruplar halinde antrenmanları yapabileceği belirlenmişti. Ancak bu kuralı ihlal edip toplu antrenman yapan LASK Linz'in videosu da federasyona iletildi.


Federasyon, LASK Linz'in toplu antrenman yaptığına dair eline ulaşan videoları doğruladı ve bu durumun adil oyun kurallarına aykırı olduğunu belirterek kulüpten savunma istedi. Avusturya'da şampiyonluk mücadelesi veren LASK Linz'in ceza alıp almayacağı ise bilinmiyor.


Koronavirüs, Avusturya, LASK Linz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:40 

Son Dakika Spor LASK Linz toplu antrenman yaparak corona virüs önlemlerini ihlal etti - Son Dakika Spor
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