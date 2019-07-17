Son Dakika Haberleri: Last Christmas Filmi
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Last Christmas Filmi

2 saat önce

Last Christmas filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Last Christmas filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Kate, Londra'da yaşayan genç bir kadındır. Hayatında birçok yanlış karar alan genç kadın, Elf rolünü üstlendiği bir Noel dükkanında çalışmaktadır. Tom adında bir adamın hiç beklenmedik bir zamanda Kate’in hayatına dahil olması, genç kadının dünyasının bambaşka bir hal almasına neden olur. Tom her ne kadar Kate’in sınırlarını zorlasa da onunla birlikte Londra’nın en güzel zamanlarında hayatı için yeni bir başlangıç yapmaya çalışır. Her ne kadar Tom ve Kate’in hayatında hiçbir şey yolunda gitmese de, kalplerinin sesini dinlemeleri zor olmayacaktır.


Yönetmen: Paul Feig
Senaryo: Bryony Kimmings, Emma Thompson
Oyuncular: Emilia Clarke, Emma Thompson, Michelle Yeoh, Henry Golding, Patti LuPone, Lydia Leonard, Sue Perkins, Rebecca Root, Ingrid Oliver, Jade Anouka, Ruth Horrocks, Helena Holmes, Nasir Jama, Laura Evelyn, David Mumeni, Liran Nathan, Joakim Skarli, Pierre Bergman, Ritu Arya, Peter Mygind , Davina Sitaram, Rene Costa, Fabien Frankel, Joanna Zwierzynska, Jacqueline Ramnarine, Karol Steele , Mario Romano, Ansu Kabia, Joe Blakemore, Susanne Schraps
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Last Christmas
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 22.11.2019

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Londra, Noel, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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