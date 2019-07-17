Last Christmas Filmi

Kate, Londra
'da yaşayan genç bir kadındır. Hayatında birçok yanlış karar alan genç kadın, Elf rolünü üstlendiği bir Noel
dükkanında çalışmaktadır. Tom adında bir adamın hiç beklenmedik bir zamanda Kate’in hayatına dahil olması, genç kadının dünyasının bambaşka bir hal almasına neden olur. Tom her ne kadar Kate’in sınırlarını zorlasa da onunla birlikte Londra’nın en güzel zamanlarında hayatı için yeni bir başlangıç yapmaya çalışır. Her ne kadar Tom ve Kate’in hayatında hiçbir şey yolunda gitmese de, kalplerinin sesini dinlemeleri zor olmayacaktır. Yönetmen:
Paul FeigSenaryo:
Bryony Kimmings, Emma ThompsonOyuncular: Emilia Clarke
, Emma Thompson, Michelle Yeoh, Henry Golding, Patti LuPone, Lydia Leonard, Sue Perkins, Rebecca Root, Ingrid Oliver
, Jade Anouka, Ruth Horrocks, Helena Holmes, Nasir Jama, Laura Evelyn, David Mumeni, Liran Nathan, Joakim Skarli, Pierre Bergman, Ritu Arya, Peter Mygind , Davina Sitaram, Rene Costa, Fabien Frankel, Joanna Zwierzynska, Jacqueline Ramnarine, Karol Steele , Mario Romano, Ansu Kabia, Joe Blakemore, Susanne SchrapsFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Last ChristmasYapımcı Firma: Universal
PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi: İngiltere
, ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
22.11.2019Last Christmas Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.