Üye Girişi
Lastiği alev alan tankeri yanmaktan jandarma ekipleri kurtardı - Son Dakika

Lastiği alev alan tankeri yanmaktan jandarma ekipleri kurtardı

23.11.2021 16:15
Lastiği alev alan tankeri yanmaktan jandarma ekipleri kurtardı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde lastiği alev alan tankerde çıkan yangın, jandarma ekipleri tarafından yangın tüpleriyle müdahale yapılarak söndürüldü.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde lastiği alev alan tankerde çıkan yangın, jandarma ekipleri tarafından yangın tüpleriyle müdahale yapılarak söndürüldü.

Olay, Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu İkiçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu istikametinde seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 06 MKY 44 plakalı gıda maddesi yüklü tankerin lastiği alev aldı. Lastiği yanan tankere İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Yanan lastikler, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - KASTAMONU

Lastiği alev alan tankeri yanmaktan jandarma ekipleri kurtardı
Lastiği alev alan tankeri yanmaktan jandarma ekipleri kurtardı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kastamonu, Jandarma, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lastiği alev alan tankeri yanmaktan jandarma ekipleri kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Derbide Fatih Terim'i kızdıran 3 pozisyon belli oldu 17:14 Derbide Fatih Terim'i kızdıran 3 pozisyon belli oldu Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu 16:48 Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı 14:33 Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır

Son Dakika Haberleri
17:15 Torunları tarafından kaçırıldığı iddia edilen gayrimenkul zengini kadın bulundu: Torunumun uydurması, mirasımı almak için beni huzurevine kapattılar
17:14 Derbide Fatih Terim'i kızdıran 3 pozisyon belli oldu
17:11 Annesini öldürüp, babasını yaralayan şahıs intihar etti
17:05 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü
17:05 Doların rekor kırmasından sonra Akşener'den acil çağrı! İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı
16:55 Ölen gazinin oğlu Valilik önünde ağlayarak bileklerini kesti: İşe girmek istiyorum
16:48 Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu
16:42 Son Dakika: Bolu Belediyesi'nin göçmenlere yönelik aldığı yeni kararı hakkında inceleme başlatıldı
16:37 AKP Manisa Milletvekili Aydemir: Soğan ekmek yiyeceğiz ama taviz vermeyeceğiz
16:26 Selahattin Demirtaş'tan 'Boji'li dolar yorumu: Bence döviz bürolarının önünden geçme Boji
Torunları tarafından kaçırıldığı iddia edilen gayrimenkul zengini kadın bulundu: Torunumun uydurması, mirasımı almak için beni huzurevine kapattılar Torunları tarafından kaçırıldığı iddia edilen gayrimenkul zengini kadın bulundu: Torunumun uydurması, mirasımı almak için beni huzurevine kapattılar         
17:15
Annesini öldürüp, babasını yaralayan şahıs intihar etti Annesini öldürüp, babasını yaralayan şahıs intihar etti         
17:11
Doların rekor kırmasından sonra Akşener'den acil çağrı! İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı Doların rekor kırmasından sonra Akşener'den acil çağrı! İYİ Parti olağanüstü toplantı kararı aldı         
17:05
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 17:22:12. #1.13#
SON DAKİKA: Lastiği alev alan tankeri yanmaktan jandarma ekipleri kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement