Son Dakika Haberleri: Lastiği Alev Alan Tır'daki Yangını İtfaiye Söndürdü

Lastiği Alev Alan Tır'daki Yangını İtfaiye Söndürdü

2 saat önce

MALATYA'nın Darende ilçesi hareket halindeyken alev alan TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lastiği Alev Alan Tır'daki Yangını İtfaiye Söndürdü, System.String[]
MALATYA'nın Darende ilçesi hareket halindeyken alev alan TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah erken saatlerde Malatya- Kayseri yolu üzerinde meydana geldi. Ayhan Yaman yönetimindeki 76 AU 986 plakalı plastik madde taşıyan TIR'ın lastiği, bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü TIR'ı yol kenarına çekip, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR hasar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:49 Kaynak: DHA

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