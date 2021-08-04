BİLECİK'te Osmangazi tünelinde, ön lastiğinin alev alması sonucu yangın çıkan TIR, kullanılmaz hale geldi.
Bilecik yönünden Sakarya yönüne giden Tufan Akkuş (36) yönetimindeki 06 DS 5847 plakalı yüklü TIR'ın ön lastiği gece yarısı sıralarında patladı. TIR, Osmangazi tüneline geldiğinde jantın sürtünmesi sonucu lastik alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek araca sıçradı. Durumu fark eden Akkuş, TIR'ı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında TIR kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Lastiği alev alan TIR yandı - Son Dakika