Lastiği fırlayan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lastiği fırlayan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Lastiği fırlayan araç takla attı: 1 yaralı

6 saat önce

Batman'da seyir halindeki otomobil, lastiğinin yerinden çıkması sonucu taklalar atıp metrelerce savruldu.

Lastiği fırlayan araç takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Batman'da seyir halindeki otomobil, lastiğinin yerinden çıkması sonucu taklalar atıp metrelerce savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Batman- Kozluk yolunda meydana geldi. Mehmetşah Işık yönetimindeki 72 AK 697 plakalı otomobil seyir halindeyken lastiği yerinden fırladı. Taklalar atıp metrelerce savrulan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Işık kazadan yaralı kurtuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağılık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kozluk, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
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