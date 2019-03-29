Lastiği Fırlayan Otomobil Refüjde Durabildi

TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada lastiği fırlayan otomobil refüje çarparak durabildi.

TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada lastiği fırlayan otomobil refüje çarparak durabildi.



Kaza, öğle saatlerinde TEM otoyolu Düzce kesiminde Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Nevzat K.'nin kullandığı 34 BLS 105 plakalı hafif ticari araç, Gümüşova Rampaları mevkisine geldiğinde aracın tekeri çıktı. Fırlayan lastiği nedeniyle otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü Nevzat Köse, refüje çarparak durabildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri aracın yanma ihtimaline karşın kaza yerine giderek aracın elektrik ve yakıt aksamını kapattı. Yaralının olmadığı kazada otomobil kullanılmaz hale geldi. - DÜZCE

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı

Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş

Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti

İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti