Son Dakika Haberleri: Lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü
Son Dakika Güncel Lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü

Lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü

55 dakika önce

Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi.

Lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü, System.String[]

Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Sabri Öztürk yönetimindeki 54 ABN 734 plakalı meyve sebze yüklü kamyon, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Ulus yönüne giderken lastiğinin yerinden çıkması üzerine kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, kamyonun kasasındaki sebze ve meyveler yola dökülürken, sürücü Sabri Öztürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Sabri Öztürk'ü ayakta tedavi etti.Öte yandan, meyve ve sebzelerin yola dökülmesiyle, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Yenimahalle-Ulus yönü çift şeridi ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlattı. Ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Yenimahalle-Ulus yönü, yolun temizlenmesi ve kamyonun çekilmesiyle tekrar normale döndü.


Fatih Sultan, Sabri Öztürk, Yenimahalle, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankalar, kredi başvurularında "Teklif Hazırlama Ücreti" altında kesinti yapmaya başladı
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde onlarca emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 360 binden fazla Suriyeli memleketine geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 10:17:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lastiği kopan kamyon devrildi, meyve ve sebzeler yola döküldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]