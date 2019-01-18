Son Dakika Haberleri: Lastiği Olmadan Giden Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

Lastiği Olmadan Giden Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu

57 dakika önce

Karabük'te, alkollü sürücünün sol ön lastiği olmadan jant üzerinde kullandığı hafif ticari araca arkadan gelen otomobil çarptı.

Lastiği Olmadan Giden Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu, System.String[]
Karabük'te, alkollü sürücünün sol ön lastiği olmadan jant üzerinde kullandığı hafif ticari araca arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Safranbolu'dan Karabük yönüne giden Caner Y. idaresindeki 67 ZF 211 plakalı otomobil iddiaya göre, önünde aniden duran Hüsnü B. idaresindeki 78 DB 199 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada Hüsnü B., yanındaki Tuncer K. ile Caner Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazaya neden olan Hüsnü B.'nin 4.24 promil alkollü olduğu ve sol ön lastiği olmadan jant üzerinde aracını kullandığını tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:55 Kaynak: DHA

Safranbolu, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sel Sularına Gömülen Araçtaki 2 Kişinin Kepçeyle Kurtarılma Anı Kameralara Yansıdı Gri Lisetede Yer Alan Terörist Hakkari'de Yakalandı

Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:52:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lastiği Olmadan Giden Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]