Lastiği Patlatıp Araçtan Çek Dolu Çantayı Böyle Çaldılar
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- (Özel) Lastiği patlatıp araçtan çek dolu çantayı böyle çaldılar Araç sahibinin gözü önünde yaşanan hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti Lastik patlatıp araç soyan hırsızlık çetesi kameradaİSTANBUL - Tuzla'da bankadan para çeken bir kişinin aracını takip eden hırsızlar, aracın...
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:21 Kaynak: İHA
- (Özel) Lastiği patlatıp araçtan çek dolu çantayı böyle çaldılar Araç
sahibinin gözü önünde yaşanan hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti
Lastik patlatıp araç soyan hırsızlık çetesi kamerada
İSTANBUL - Tuzla
'da bankadan para çeken bir kişinin aracını takip eden hırsızlar, aracın lastiklerinin havasını şiş sokarak indirdi. Ardından hırsızlar bankadan çıkan şahsı cip ile takip ettiler. Sürücü bir benzinlikte araçtan inip lastikleri kontrol ettiği sırada hırsızlar, aracın içerisindeki çek ve evrak dolu çantayı çalarak olay yerinden kaçtı. Araç sahibinin gözü önünde yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. .
Olay Tuzla Aydınlı
Mahallesi'nde dün saat 12.30 sularında gerçekleşti. Aracını park edip bankaya giren Y.T. yanındaki 200 bin lirayı yatırmak için bankaya girdi. O sırada kendisini lüks ciple takip eden hırsızlar, Y.T.'nin aracının lastiklerine şiş sokarak havasını indirdiler. Para yatırdıktan sonra bankada çıkan şahıs aracına binerek ilerlemeye başladı. Fakat sürücü kısa süre sonra aracının lastiklerinde bir sorun olduğunu fark ederek yol üzerindeki bir benzinliğe girdi. Bankadan çıkan şahsın aracını lüks cip ile takip eden hırsızlar, aracın yanında durarak hırsızlık için en iyi anı kolladılar. Y.T. aracından inerek lastikleri kontrol etiği sırada cipten inen bir hırsız, aracın sağ ön kapısını hızlıca açtı. Aracın içerisindeki çek ve evrak dolu çantayı çalan hırsız tekrar cipe bindi. Ardından hırsızlar olay yerinden hızla kaçtılar. Hırsızlık mağduru adam hırsızı cipe binerken fark etse de yetişemedi. Benzinlikte güpegündüz çantası çalınan adam, ilk şoku atlatarak hemen telefonuna sarılarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Öte yandan hırsızların benzinlikte araçtan hızlıca çantayı çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araç lastikleri inen sürücü benzinlikte duruyor, lastikleri kontrol ettiği sırada cipten inen bir hırsız araçtaki çantayı alarak cipe biniyor. Bu sırada araç sahibi hırsızlığı fark ediyor ama olayın şokundan hiç bir şey yapamıyor. Hırsızlar lüks cip ile olay yerinden kaçıyor.
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