Aracın lastiğini patlatan hırsızlar para dolu çantayı böyle çaldılar - Son Dakika

Aracın lastiğini patlatan hırsızlar para dolu çantayı böyle çaldılar

Muhasebeciye ait aracın lastiğini patlatıp, sürücü değiştirmeye çalışırken araçtaki para dolu çantayı çalıp kaçtılar

İSTANBUL - Başakşehir'de iki hırsız, bankadan para çeken muhasebeciye ait aracın önce lastiklerini kesti, daha sonra ise muhasebeci lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada ise içinde 270 bin TL olan çantayı çalarak kayıplara karşıtı. Yaşanan bu hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 16 Eylül günü Başakşehir'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, muhasebeciyi takibe alan hırsızlar, adım adım takip ederek, bankaya gidip para çekeceği anı bekledi. Bankaya giden muhasebecinin bineceği aracın lastiklerini keserek beklemeye başladı. Bankadan 270 bin TL para çekerek çantaya koyan muhasebeci, arabayla bir süre ilerledikten sonra lastiğini patlak olduğunu fark edip, aracı yol kenarında durdurdu.

Lastiği patlatıp içinde 270 bin TL olan çantayı çaldılar

Muhasebeci patlak lastiği değiştirmek için çalışmaya başlarken, yolun karşı şeridinde bulunan hırsız akan trafikte aracın bulunduğu yere geçti. Muhasebecinin lastiği değiştirmeye uğraştığı sırada hırsızlardan biri aracın kapısını açarak içerisindeki 270 bin TL olan çantayı çalarak kaçtı. Lastiği değiştiren muhasebeci çantanın olmadığını fark edince neye uğradığını şaşırdı. Panikle araçtan inerek çevreden yardım isteyen muhasebeci, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızların çantayı çaldığı anlar kamerada

Başakşehir'de muhasebecinin lastik değiştirdiği sırada aracın kapısını açarak çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, muhasebecinin aracından inip lastikleri kontrol ettiği, hırsızların ise beklediği, daha sonra hırsızlardan birinin yolun karşısına geçerek çantayı çalıp kaçtığı görülüyor.