Lastiği patlayan akaryakıt yüklü tanker dereye yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Lastiği patlayan akaryakıt yüklü tanker dereye yuvarlandı: 1 yaralı

21.04.2022 16:59

Trabzon'un Araklı ilçesinde lastiği patlayan akaryakıt yüklü bir tanker kontrolden çıkarak Karadere Deresi'ne yuvarlandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde lastiği patlayan akaryakıt yüklü bir tanker kontrolden çıkarak Karadere Deresi'ne yuvarlandı. Kazada tanker sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Araklı- Bayburt yolunun 25. kilometresi Erenler mevkiinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 K 10129 plakalı akaryakıt yüklü tanker lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak Karadere Deresi'ne yuvarlandı. Tanker sürücüsünün tanker dereye yuvarlanmadan atlayarak kazadan yaralı olarak kurtulduğu belirlenirken, tedavisi için ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tankerde bulunan akaryakıtın dereye sızmaması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

(Yusuf Genç - İHA)

Lastiği patlayan akaryakıt yüklü tanker dereye yuvarlandı: 1 yaralı
Lastiği patlayan akaryakıt yüklü tanker dereye yuvarlandı: 1 yaralı
Lastiği patlayan akaryakıt yüklü tanker dereye yuvarlandı: 1 yaralı
Lastiği patlayan akaryakıt yüklü tanker dereye yuvarlandı: 1 yaralı
Lastiği patlayan akaryakıt yüklü tanker dereye yuvarlandı: 1 yaralı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lastiği patlayan akaryakıt yüklü tanker dereye yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lastiği patlayan akaryakıt yüklü tanker dereye yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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