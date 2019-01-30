Son Dakika Haberleri: Lastiği Patlayan Araç Önce Ağaca Çarptı, Sonra Takla Attı

Lastiği Patlayan Araç Önce Ağaca Çarptı, Sonra Takla Attı

1 saat önce

Lastiği patlayan araç önce ağaca çarptı, sonra takla attı Takla atan otomobil trafiği kilitlediBURSA - Bursa'da lastiği patlayan otomobil önce ağaca çarptı, sonra takla attı.

Lastiği patlayan araç önce ağaca çarptı, sonra takla attı
Takla atan otomobil trafiği kilitledi

BURSA - Bursa'da lastiği patlayan otomobil önce ağaca çarptı, sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bursa- Ankara yolunun Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 SNV 20 plakalı otomobil, normal şeridinde seyrederken, sağ ön lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak önce ağaca çarptı, sonra takla atarak durabildi. Araç sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı. Durumu iyi olan sürücü ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla birlikte Bursa-Ankara yolunda trafik kilitlendi. Takla atan araç kenara çekildikten sonra ulaşım çift şeritten sağlandı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

Ankara, Bursa, Araç, 3. Sayfa
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