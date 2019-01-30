Lastiği Patlayan Araç Önce Ağaca Çarptı, Sonra Takla Attı
1 saat önce
Lastiği patlayan araç önce ağaca çarptı, sonra takla attı Takla atan otomobil trafiği kilitlediBURSA - Bursa'da lastiği patlayan otomobil önce ağaca çarptı, sonra takla attı.
Lastiği patlayan araç önce ağaca çarptı, sonra takla attı
Takla atan otomobil trafiği kilitledi
BURSA - Bursa
'da lastiği patlayan otomobil önce ağaca çarptı, sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bursa- Ankara
yolunun Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 SNV 20 plakalı otomobil, normal şeridinde seyrederken, sağ ön lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak önce ağaca çarptı, sonra takla atarak durabildi. Araç
sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı. Durumu iyi olan sürücü ambulansla Bursa Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kazayla birlikte Bursa-Ankara yolunda trafik kilitlendi. Takla atan araç kenara çekildikten sonra ulaşım çift şeritten sağlandı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:58 Kaynak: İHA
Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi
Porsche'nin Türkçe İsim Verdiği Otomobiline Talep Yağıyor
Kazada Bariyerlere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Çaresizce Kurtarılmayı Bekledi
Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti