Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı
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Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

4 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tekerleği patlayan hafif ticari araç takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tekerleği patlayan hafif ticari araç takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hayrabolu yolu üzeri Sarnıç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Cemil B. yönetimindeki 16 SBD 93 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atarak, şarampole saplandı. Kazada yaralanan sürücü Bozdoğan, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:46 Kaynak: İHA
Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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