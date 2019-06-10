Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı
4 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tekerleği patlayan hafif ticari araç takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:46 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde tekerleği patlayan hafif ticari araç takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hayrabolu
yolu üzeri Sarnıç
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Cemil B. yönetimindeki 16 SBD 93 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atarak, şarampole saplandı. Kazada yaralanan sürücü Bozdoğan
, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
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