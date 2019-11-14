Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 1 yaralı

Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 1 yaralı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir araç, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı.

Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 1 yaralı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir araç, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Olay, Çınar ilçesine bağlı Beşpınar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 37 KG 591 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Beşpınar köyü, Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
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