Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 6 yaralı
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Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 6 yaralı

3 saat önce

Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 6 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te lastiği patlayan araç yoldan çıktı.

Lastiği patlayan araç yoldan çıktı: 6 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te lastiği patlayan araç yoldan çıktı. Kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza Gaziantep Kazıklı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Kilis'ten üzüm kesmekten dönen Abdullah Gökbulut Yönetimindeki 27 C 5692 otomobilin lastiği patladı. Lastiği patlayan araç savrularak yoldan çıktı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı yol ise, Jandarma Bölge Trafik polisinin müdahalesinde trafiğe açıldı.

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
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