LASTİĞİ PATLAYAN ARACA ÇARPAMAMAK İÇİN DURAN ARAÇLARA ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
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LASTİĞİ PATLAYAN ARACA ÇARPAMAMAK İÇİN DURAN ARAÇLARA ÇARPTI: 2 YARALI

22.02.2022 18:50

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, lastiği patlayan araca çarpmamak için duran hafif ticari araç ile otomobile arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, lastiği patlayan araca çarpmamak için duran hafif ticari araç ile otomobile arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra TEM Otoyolu Çayırova ilçesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Muhammet Efeoğlu (28) idaresindeki 07 ZR 227 plakalı hafif ticari araç, önündeki aracın lastiğinin patladığını fark ederek durdu. Arkasından gelen Mehmet Türkiş (66) idaresindeki 78 BL 642 plakalı otomobil de durdu. İlhan Y. idaresindeki 35 GD 6775 plakalı otomobil duramayarak önünde duran hafif ticari araç ile otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan İlhan Y. ve yanındaki Burak A. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

LASTİĞİ PATLAYAN ARACA ÇARPAMAMAK İÇİN DURAN ARAÇLARA ÇARPTI: 2 YARALI
LASTİĞİ PATLAYAN ARACA ÇARPAMAMAK İÇİN DURAN ARAÇLARA ÇARPTI: 2 YARALI
LASTİĞİ PATLAYAN ARACA ÇARPAMAMAK İÇİN DURAN ARAÇLARA ÇARPTI: 2 YARALI

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TEM Otoyolu, Tragger, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel LASTİĞİ PATLAYAN ARACA ÇARPAMAMAK İÇİN DURAN ARAÇLARA ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: LASTİĞİ PATLAYAN ARACA ÇARPAMAMAK İÇİN DURAN ARAÇLARA ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
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