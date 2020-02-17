Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

11 dakika önce

İstanbul-İzmir otobanında kamyonetin patlayan lastiğini değiştirmek için yardıma gelenlere tır çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İstanbul- İzmir otobanında, çalıştıkları firmaya ait kamyonetin patlayan lastiğini değiştirmek için yardıma gelenlere başka kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-İzmir otobanı Bursa mevkiinde meydana geldi.İzmir istikametine seyir halinde olan 16 KAS 32 plakalı kamyonetin lastiği patladı.

34 AIU 319 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Başer (30) ve yanındaki arkadaşları da çalıştıkları firmanın ait kamyonetin lastiğini değiştirmek için yardıma geldi.

Başer ve yanındakilere, lastiği değiştirdikleri sırada onları fark etmeyen 16 JFP 23 plakalı TIR arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Başer ve yanındaki bir kişi kamyonet ile TIR'ın arasında sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sıkışan 2 kişi bulundukları yerden sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken, Başer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 3 yaralı hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kaza mahalinde geniş güvenlik önlemleri alırken, otobanda uzun kuyruklar oluştu. Kazaya sebep olan TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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