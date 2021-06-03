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Lastiği patlayan askeri araç kaza yaptı; 2 şehit (2)- Yeniden - Son Dakika

Lastiği patlayan askeri araç kaza yaptı; 2 şehit (2)- Yeniden

03.06.2021 23:11
Lastiği patlayan askeri araç kaza yaptı; 2 şehit (2)- Yeniden, System.String[]

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan tank taşıyıcı, yol kenarındaki fabrikaya girdi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan tank taşıyıcı, yol kenarındaki fabrikaya girdi. Kazadan sonra alev alan askeri araçta bulunan 2 asker şehit oldu.

Kaza saat 18.00 sıralarında Kırıkhan ilçesinde meydana geldi. Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı istikametine giden ve üzerinde yük bulunmayan tank taşıyıcı askeri araç, iddiaya göre seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği askeri araç, refüjü aşarak yolun karşısındaki çırçır fabrikasına girdi. Bekçi kulübesine çarparak durabilen TIR, alev aldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürülürken, TIR'da bulunan 2 askeri personel olay yerinde şehit oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Kırıkhan'da, 03 Haziran 2021 tarihinde, boş olarak intikal eden tank taşıyıcı aracımız ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yapmış ve araçta yangın çıkmıştır. Kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


Kırıkhan, Hatay, Şehit, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lastiği patlayan askeri araç kaza yaptı; 2 şehit (2)- Yeniden - Son Dakika


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