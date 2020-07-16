Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu - Son Dakika

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Kuşadası'nda aracıyla seyir halindeyken lastiği patlayan İzmitli bayan tatilcin yardımına Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri koştu.

Kuşadası'nda aracıyla seyir halindeyken lastiği patlayan İzmitli bayan tatilcin yardımına Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri koştu. Lastiği tamir eden zabıta ekipleri, tatilcinin kısa sürede oteline yetişmesini sağladı.


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Semiha Kılıçarslan, tatil için Kuşadası'nı tercih etti. Aracıyla birlikte Kuşadası'na gelen bayan tatilci, sahil bandındaki Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken aracının lastiği patlayınca çevreden yardım istemeye başladı. Bu arada bölgede devriye görevi yapan Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri, lastiği patlayan tatilcinin zor anlar yaşadığını görünce hemen yardıma koştu. Patlayan lastiği hemen tamir eden ve değiştiren zabıta ekipleri bayan tatilci Semiha Kılıçasrslan'ın tatiline sorunsuz devam etmesini sağladı. Zabıtanın asli görevi dışında da vatandaşın yardımına koşmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Semiha Kılıçasrslan, "Tatil için Kocaeli'nden Kuşadası'na gelmiştim. Seyir halindeyken sahil yolunda bir anda lastiğim patladı. Kimseyi tanımadığım için ne yapacağımı şaşırmıştım. Bir anda zabıta ekipleri yanımda belirdi ve bana yardım ederek sorunumu çözdü. Kuşadası Belediyesi'ne ve lastiğimi hemen değiştiren zabıta ekiplerine çok teşekkür ediyorum " dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Kocaeli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:37 Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 14:31 Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu 12:19 Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı 11:43 Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı 11:29 Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı 11:26 21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
14:37
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
14:31
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
13:14
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
12:53
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
12:33
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
12:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 16:17:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]