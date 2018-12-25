Son Dakika Haberleri: Lastiği Patlayan Hafif Ticari Araç, Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Lastiği Patlayan Hafif Ticari Araç, Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

2 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla attı.

Lastiği Patlayan Hafif Ticari Araç, Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tekirdağ- Malkara karayolu Ahievren Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne'nin Keşan ilçesinden, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi yönüne giden Ümit Deniz Koyuncu (21) yönetimindeki 34 NK 0637 plakalı hafif ticari aracın sol arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç, karşı şeride geçerek takla atıp, tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Koyuncu yaralandı, yanındaki arkadaşı Hamza Ok (21) ise yaşamını yitirdi.

Ümit Deniz Koyuncu, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hamza Ok'un cenazesi de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:30 Kaynak: DHA

Edirne, Malkara, Tekirdağ, Güncel
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