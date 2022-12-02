Galata Köprüsü'nde balık tutanların üzerine İETT otobüsü uçtu: 2 yolcu, 1 balıkçı yaralı - Son Dakika
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Galata Köprüsü'nde balık tutanların üzerine İETT otobüsü uçtu: 2 yolcu, 1 balıkçı yaralı

02.12.2022 15:45

Eminönü yönünde ilerleyen İETT otobüsü, Galata Köprüsü üzerindeki demir bariyerlere çarptı. 2 yolcu ile balık tutan bir kişi yaralandı. Kazada İETT otobüsünün ön kısmında hasar oluşurken, köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.

Eminönü istikametinde ilerleyen İETT otobüsü, Galata Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı.

İETT otobüsü Galata Köprüsü'nde balık tutanların üzerine uçtu: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüsteki 2 yolcu ile köprü üzerinde balık tutan bir kişi bariyerin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İETT otobüsü Galata Köprüsü'nde balık tutanların üzerine uçtu: 3 yaralı

KISA SÜRELİ TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kazada İETT otobüsünün ön kısmında hasar oluşurken, köprüde trafik yoğunluğu yaşandı. Otobüs, belediye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Galata Köprüsü'nde balık tutanların üzerine İETT otobüsü uçtu: 2 yolcu, 1 balıkçı yaralı - Son Dakika

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