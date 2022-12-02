Eminönü istikametinde ilerleyen İETT otobüsü, Galata Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı.
Kazada, otobüsteki 2 yolcu ile köprü üzerinde balık tutan bir kişi bariyerin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada İETT otobüsünün ön kısmında hasar oluşurken, köprüde trafik yoğunluğu yaşandı. Otobüs, belediye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Galata Köprüsü'nde balık tutanların üzerine İETT otobüsü uçtu: 2 yolcu, 1 balıkçı yaralı - Son Dakika