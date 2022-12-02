Kazada, otobüsteki 2 yolcu ile köprü üzerinde balık tutan bir kişi bariyerin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Galata Köprüsü, Eminönü, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Galata Köprüsü'nde balık tutanların üzerine İETT otobüsü uçtu: 2 yolcu, 1 balıkçı yaralı - Son Dakika

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