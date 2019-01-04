Son Dakika Haberleri: Lastiği Patlayan Kamyon Takla Attı 1 Yaralı

Lastiği Patlayan Kamyon Takla Attı 1 Yaralı

52 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayarak kontrolden çıkan kamyon takla atarak yol kenarındaki yeşillik alana uçtu.

Lastiği Patlayan Kamyon Takla Attı 1 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayarak kontrolden çıkan kamyon takla atarak yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Derince Harmantarla mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Seyfettin Coşar idaresindeki 34 EB 5944 plakalı gıda malzemesi yüklü kamyon, lastiğinin patlaması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki metal bariyerlere çarptı. Bariyerleri ezerek yoldan çıkan kamyon, yol kenarındaki yeşillik alanda takla attıktan sonra durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, takla atan kamyonun içerisinde sıkışan sürücü Seyfettin Coşar'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Coşar, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir şerit trafiğe kapatılırken, sürücü Coşar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Derincekocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:21 Kaynak: DHA

Kocaeli, Derince, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlilik Yıldönümü İçin Büfeden Alkol Çalan Şahıs Tutuklandı ABD'de Tutuklu Bulunan Hakan Atilla, Temyiz Başvurusunda Davanın Reddini İstedi

Boğaziçi Üniversitesinde E-Founder Yolculuğu! Son Dakika! Bahçeli'den MHP Teşkilatına Genelge: Cumhur İttifakı'nın Saygınlığını Zedelemeyin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:13:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lastiği Patlayan Kamyon Takla Attı 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]