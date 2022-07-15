İki eşi olan adam, ikinci eşini de hamile bıraktı! Dört gözle bebeği bekliyorlar

Kaza, öğle saatlerinde Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mardin yönüne giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 49 AR 451 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet, lastiğinin patlamayınca kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, kamyonetteki 3 kişi yaralanırken, kasadaki sebze ve meyveler ise yola saçıldı.

Kaynak: DHA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › LASTİĞİ PATLAYAN KAMYONET BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ: 3 YARALI - Son Dakika

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